Kartal Belediyesi Yaz Temizliği için Ot Biçme Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Yaz Temizliği için Ot Biçme Çalışmalarına Hız Verdi

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte park, meydan ve kaldırımlarda ot biçme çalışmalarına hız vererek şehri daha sağlıklı ve modern bir hale getirmeyi amaçlıyor.

09.04.2025 13:16  Güncelleme: 14:25
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park, meydan ve kaldırımlarda gerçekleştirilen ot biçme çalışmalarına hız verdi.

Kartal Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park, meydan ve kaldırımlarda ot biçme çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında sokak, cadde, orta refüjler ve yeşil alanlarda bulunan yabani otlar, ekipler tarafından temizleniyor. Kaldırım ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan otlara da müdahale eden ekipler, boş arazilerde de olası yangınlara ve böceklere karşı yabani ot temizliği yapıyor.

İlçede bulunan parklarda da çalışmalar yürütülüyor. Parklarda bulunan çimler, ekipler tarafından biçilirken park kenarlarında uzayan ve tehlike arz eden kurumuş otlar da temizleniyor.

"Ekiplerimizin yoğun mesaisi aralıksız devam edecek"

Sürdürülen çalışmalara ilişkin konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaz aylarının yaklaşması ile beraber, komşularımız için daha sağlıklı, temiz ve modern bir kent oluşturma anlayışı ile ot biçme ve temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Yirmi mahallemizde çalışmalarımız tamamlanana kadar ekiplerimizin yoğun mesaisi aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Yaz Temizliği için Ot Biçme Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Yaz Temizliği için Ot Biçme Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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