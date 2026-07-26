Kartal'da Çöken Bina Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Kartal'da Çöken Bina Tehlike Saçıyor

Kartal\'da Çöken Bina Tehlike Saçıyor
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Kartal'da 10 gün önce tahliye edilen bina çöktü; mahallenin sakinleri tehlikeye dikkat çekti.

KARTAL'da kentsel dönüşüm kapsamında 10 gün önce tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve duvarları çöktü. Binanın demirlerinin hurdacılar tarafından alındığını çökmenin de bu olaylardan sonra yaşandığını dile getiren mahalle sakini Musa Keleş, "Binanın yıkım kararını bile herhalde almamışlar daha; yıkıma başvurmamışlar. Bu şekilde atıl bir durumda bekliyor. Ne gelen var, ne giden var. Biz hiç yetkili görmüyoruz. Hurdacı görüyoruz ya da başka bir insan görüyoruz yani. Bu burada tehlike arz ediyor. Sürekli insanlar gelip çıkıyor. Üstümüze yıkılacak yani. Bu şekilde burada bekliyoruz. Bakalım ne olacak" dedi.

Kartal'da dün gece saat 02.00 sıralarında Esentepe Yıldız Caddesinde kentsel dönüşüme girmesi planlanan ve kısa süre önce tahliye edilen 5 katlı binanın 3, 4 ve 5'inci katlarının balkonlarıyla üst kat duvarı çöktü. Çökme sırasında kopan beton parçaları ve molozların çıkardığı sesleri duyan çevre sakinleri, panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökmenin meydana geldiği binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler, binanın çevresine demir bariyer yerleştirerek güvenlik önlemi aldı. Binadaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çevre sakinleri binadaki demirlerin hurdacılar tarafından söküldüğünü belirterek, "Bina üstümüze yıkılacak" diyerek apartmanın bir an önce yıkılması gerektiğini ifade etti.

'DEMİRLERİ VE KORKULUKLARI SÖKTÜLER'

Çöken binanın hemen yakınındaki apartmanda oturan Musa Keleş, "Dün gece 02.00 - 02.30 sıralarında binada çökme meydana geldi. Binanın ön tarafından işlek caddeye düştü. Bina yaklaşık 4 haftadır bu şekilde boşaltılıyor. Hani sürekli geliyorlar söküm yapıyorlar, demirleri söküyorlar, korkulukları söküyorlar. Normalde bu binanın etrafı çevriliydi. Sırf para için demirleri söküp bu şekilde tehlikeli bir hale getirdiler binayı. 2 haftadır da gelen giden yok.Bu binaya sürekli işte gençler giriyor, tehlike arz eden insanlar giriyor, yasaklı madde kullanıyorlar, ateş yakıyorlar . İçki şişesi bile fırlatılmaya başlandı. Şimdi biz sürekli müteahhiti aradık, polis aradık bu şekilde müteahhit geldi, kapattı; ama geç kapattı. Burada sonuçta bir rahatsızlık oluştu; ki bu devam ediyor. Görüyorsunuz ufak bir yer açık. Buradan da girmeye tekrar devam ediyorlar. Dün polis geldi; 2 kişi girmişti.Neyse dünkü yıkımdan sonra biz saat zaten 02.00- 03.00 gibi gibi itfaiye geldi. Biz müteahhiti de aradık. Dedik ki 'Bak bina yıkıldı. Gelecek misin". dedik; 'Beni bu saatte niye arıyorsun' dedi. Muhtara bile gece 03.00'te mesaj attık. Muhtar cevap veriyor. Binanın yıkım kararını bile herhalde almamışlar daha; yıkıma başvurmamışlar. Bu şekilde atıl bir durumda bekliyor. Ne gelen var, ne giden var. Biz hiç yetkili görmüyoruz. Hurdacı görüyoruz ya da başka bir insan görüyoruz yani. Bu burada tehlike arz ediyor. Sürekli insanlar gelip çıkıyor. Üstümüze yıkılacak yani. Bu şekilde burada bekliyoruz. Bakalım ne olacak" dedi.

'10 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ'

Çevre sakinlerinden Mert Can Bilici, "Dün gece 02.00-02.30 sıralarında binadan ses gelmeye başladı.Sökümcüler demirleri çıkarmaya başladı. Evin içindeki bazı eşyaları aldılar gittiler. Camları kırmaya başladılar duvarlardaki demirleri çıkarmaya başladılar. " dedi. Furkan Görgülü ise, "10 senedir yıkım bekleniyor ama uzun süre sonra ilk defa işte 10 gün önce tahliye edildi, boşaltıldı. Bir hafta önce şu demirler çevreleri atıldı. Ondan sonra işte bu şeritler de bugün çekildi. Bu kadar güvenlikte de değildi aslında. Araçlar da önüne park ediyordu. Süreç bu şekilde. Muhtemelen yakın zamanda da yıkılacaktır. Çünkü çok iyi durumda değil şu an." dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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