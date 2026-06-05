Kartal'da Dünya Çevre Günü Kutlandı

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği festivalde öğrenciler çevre temalı etkinliklerde buluştu, atık toplama kampanyalarında başarılı olan okullara ödülleri verildi.

Kartal Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Makina Hangar'da çevre temalı festival düzenledi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte gösteriler, ödül törenleri ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Program, Özel Ege Bilim Koleji Bando Takımı'nın alana girişiyle başladı. Ardından, İstek Özel Uluğbey Vakfı Okulları ortaokul öğrencilerinin dans gösterisi, Ege Sanayi İlkokulu'nun ritim aletleriyle seslendirdiği çevre şarkısı ve Kartal Doğa Koleji'nin step dans performansı salonu coşturdu.

ÇEVRE YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinliğin diğer bir bölümü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün yürüttüğü dört kampanyanın sonuçlarının açıklandığı ödül töreni oldu. "Bitkisel Atık Yağ Toplama" kampanyasında Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi nakdi kırtasiye çeki kazanırken, Hasanpaşa İlkokulu ise nakdi ödülün sahibi oldu. "Elektrikli ve Elektronik Atık" kampanyasında ise Selman Farisi tablet bilgisayar ödülünü alırken, Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise robotik kodlama eğitim seti kazandı. "Ambalaj Atığı Toplama" kategorisinde de yine Selman Farisi nakdi ödül kazanarak üç farklı kategoride şampiyon oldu.

EMEĞİ GEÇENLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Atık pil toplama kampanyasına destek veren izci lideri ve emekli beden eğitimi öğretmeni Erdoğan Kaldırım'a Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Programda ayrıca çevreci atölye çalışmaları, dans gösterileri ve sergilerle etkinliğe renk katan 14 okuldan 20'yi aşkın öğretmene katılım sertifikası verildi. Ekolojik Takip Derneği, Kartal Kent Konseyi, JCI Culture Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ile Gizem Atmaca Sanat Atölyesi de katkıları karşılığında sertifikalarını aldı.

Programın devamında, 17 çevre temalı atölye çalışması ve sergi alanı, ziyaretçileri ağırladı. Geri dönüşüm, doğa fotoğrafçılığından ekolojik sanat çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen atölyeler, büyük ilgi gördü.

"ÇEVRE BİLİNCİYLE BÜYÜYEN NESİLLER, GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Etkinlikte konuşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Dünya Çevre Günü'nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda çevre konusunda toplumsal farkındalığı güçlendiren önemli bir gün olduğunu vurguladı. Çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Kars, "Bugün burada çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda gösterdiği duyarlılığı görmek bizlere umut veriyor. Geleceğin daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya olması için çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması büyük önem taşıyor" dedi.

Kartal Belediyesi olarak sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çalışmalar yürüttüklerini belirten Kars, "Çevreyi korumak yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da korumaktır. Bu anlayışla eğitim çalışmalarımızı, farkındalık kampanyalarımızı ve sürdürülebilir çevre projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu süreçte aktif rol alması bizim için son derece kıymetli" diye konuştu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve öğrencilere teşekkür eden Kars, çevre konusunda gösterilen duyarlılığın artarak devam etmesini temennisinde bulundu.