Kartal'da Film Platosunda Yangın

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Kartal'da bir film platosunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir film platosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Polis, bölgeye yakın caddede trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Can ve mal kaybının olmadığı yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.