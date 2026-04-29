Kartal'da Kadın Emeği Kermesi Kapılarını Açtı

29.04.2026 11:12  Güncelleme: 12:33
(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ve Kartal Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "5. Geleneksel Kartal Gönüllüleri Platformu Kermesi", kapılarını ziyaretçilere açtı. Kadın emeğini üretime, üretimi ise eğitime dönüştüren organizasyon, bugün saat 17.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geleneksel Kartal Gönüllüleri Platformu Kermesi, Organik Pazar Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen törenle başladı. "Kadın ve Ailelerimizin Geleceğine Gönüllüyüz" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, Kartal'ın üretim gücünü ve yardımlaşma kültürünü aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlikte Kartal Gönüllüleri Platformu üyeleri hazır ürünlerle yer alırken, Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan atölyeler de yoğun ilgi gördü. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan'ın da Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılarak kadın üreticilere destek verdi.

Elde edilen gelir, öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılayacak

Kermeste, Kartal Belediyesi'nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla başlattığı "Malzemeni Al Gel" atölyeleri büyük ilgi gördü. Örgü, punch, nakış ve tel kırma gibi alanlarda üretim yapan kadınlar, hem el emeği ürünlerini sergileme hem de üretim süreçlerini katılımcılarla paylaşma imkanı buldu. Standları gezen ziyaretçiler, atölyelerde hazırlanan özgün çalışmaları yakından inceleyerek dayanışmaya destek verdi. Kermes kapsamında satışı yapılan el emeği tasarımlar, ikinci el ürünler ve çeşitli hazır eşyalardan elde edilen tüm gelir; öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

Dün başlayan ve Kartallı komşuların yoğun ilgi gösterdiği kermes, bugün (29 Nisan Çarşamba) son gününde. Kadın emeğine destek vermek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar, saat 17.00'ye kadar Organik Pazar Etkinlik Çadırı'ndaki bu anlamlı buluşmayı ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

