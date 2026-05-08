Kartal'da Mahalle Muhtarlar Taleplerini Anlattı
Kartal'da Mahalle Muhtarlar Taleplerini Anlattı

08.05.2026 16:42  Güncelleme: 17:50
(İSTANBUL)- Kartal'daki mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaş taleplerine hızlı yanıt vermek amacıyla düzenlenen geniş kapsamlı toplantıda yerel yönetim temsilcileri ve muhtarlar bir araya geldi. Toplantıda, mahallelerdeki yaşam kalitesini artıracak projeler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının ana gündem maddelerini ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi ve trafik yoğunluğu oluşturdu. Muhtarlar, mahalle sakinlerinden gelen talepleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi yöneticilerine doğrudan aktardı. Altyapı eksiklikleri ve park ihtiyaçları gibi sorunlar için hızlı müdahale planları oluşturuldu. İletilen her talebin kayıt altına alındığı ve ilgili birimlerin saha incelemelerine başlayacağı bildirildi.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yerel yönetim birimleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplantıya; İETT Yolcu Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanı Alper Yılmaz, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkan Vekili Neval Gündoğan, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Yöneticiler, muhtarların sahadaki gözlemlerinin belediye hizmetlerinin doğru noktaya ulaşmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Toplantının sonunda söz alan Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, muhtarların vatandaşla belediye arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini hatırlattı. Özgön, ekonomik zorluklara rağmen çalıştıklarını belirterek, İBB ile sağlanan uyumun Kartal'ın her sokağına hizmet olarak yansıyacağını belirtti. Özgön, "Kıymetli muhtarlarımız, sizler mahallelerimizde bizim gözümüz, kulağımız ve en önemli yol arkadaşlarımızsınız. Bugün burada hem İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hem de Kartal Belediyemiz olarak, sosyal demokrasinin bir gereği olarak her daim sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Ülkemizin içinden geçtiği tüm zorluklara, ekonomik ve sosyal kısıtlılıklara rağmen, bizler hiçbir bahaneye sığınmadan halkımız için canla başla çalışıyoruz. İBB ile sergilediğimiz bu güçlü koordinasyon, Kartal'ın her sokağına hizmet olarak dönmeye devam edecek. Sizlerin ilettiği her sorun bizim önceliğimizdir; el birliğiyle, ortak akılla Kartal'ı daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

