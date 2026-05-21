Kartal'da besin alerjisi farkındalık atölyesi

(İSTANBUL) - ?Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, Dünya Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen drama atölyesine ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, 8-14 Mayıs Dünya Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yaratıcı drama öğretmeni ve tiyatrocu Gül Arda tarafından düzenlenen drama atölyesinde, çocuklar besin alerjisi konusunda hem eğlendi hem de bilinçlendi.

?ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENDİ

?Atölye çalışmaları kapsamında miniklere "bil, tanı ve erken fark et" prensipleri doğrultusunda temel bilgiler aktarıldı. Drama yöntemiyle zenginleştirilen etkinlikte çocuklara, alerjik bireylerin günlük yaşamda dikkat etmesi gereken noktalar yaşa uygun çalışmalarla anlatıldı. ?Besin alerjisinin erken fark edilmesinin hayati önemi vurgulandı. Çevresindeki alerjik bireylere karşı duyarlı olma ve farkındalık geliştirme konuları deneyimlendi.

??Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve Alerji ile Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Meryem Sezgin katılarak, çocukların bu farkındalık yolculuğuna destek verdi.