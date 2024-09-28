Kartal’da Motosiklet Kazası

Kartal'da motosikletin sokakta yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E.Y'nin kullandığı motosikletiyle, 26 Eylül'de Çarşı Mahallesi Kıyı Sokak'ta yürüyen Sümeyra C'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sümeyra C. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sümeyra C. tedavisinin ardından sonra taburcu edildi.
Sümeyra C'nin olay ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin sokakta yürüyen Sümeyra C'ye çarparak düşürmesi yer aldı.
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