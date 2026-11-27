Kartal Belediyesi'ndeki bazı görevlilerin, kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin hazırlanan ölçüm raporlarında usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kartal'da riskli binaların kentsel dönüşüm süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında, riskli binalara ilişkin hazırlanan Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bilgileri bulunan binaların yapı alanı ölçümlerinin, ölçüm yapan firmalar tarafından bağımsız bölüm sayısının ve metrekarelerinin artırılması amacıyla olduğundan yüksek gösterilerek Kartal Belediyesi'ne iletildiği iddia edildi. Belediye yetkililerinin ise söz konusu binalara bizzat giderek gerekli ölçümleri yapmadan, firmalar tarafından hazırlanan ölçümleri onayladıkları ve bu yolla binaların alanlarının yüksek gösterilerek maddi menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bu aşamada tespiti yapılan 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ile bin metrekare arasında fazla gösterildiği belirlendi. Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarının (YKN) düzenlenmesinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda, formlarda belirtilen kontrol tarihlerinde Kartal Belediyesi yetkililerinin ilgili adreslerde bulunmadıklarına ilişkin tespitler yapıldı. Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

10 GÖZALTI

Çalışmalar kapsamında 24 Kasım'da şüphelilere yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda, İlkin Güneş Eraslan Baybora, Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahim Ekşi, Emre Saran, Selahattin Hacıalioğlu gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkin Güneş Eraslan Baybora, Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahim Ekşi, Emre Saran ve Selahattin Hacıalioğlu, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.