Kartal'da Trafik Kavgası Kamerada

16.02.2026 12:06
Kartal'da motokurye ve iki minibüsçü arasında trafikte kavga çıktı. Olay kameraya yansıdı.

Kartal'da, motokurye ile 2 minibüsçü arasında trafikte yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta, Atalar Mahallesi'nde bir caddede meydana gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, motosikletin sürücüsü ile minibüsün şoförü arasında trafikte başlayan tartışmanın büyüdüğü, olay yerinde bulunan başka bir minibüsün şoförünün de kavgaya dahil olduğu belirlendi.

Motokurye, trafik ışığının yeşile dönmesine rağmen minibüsün hareket etmemesi nedeniyle çıkan tartışmada darbedildiğini ve aracına zarar verildiğini iddia ederek, 2 minibüs sürücüsünden de şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan minibüs sürücülerinden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Trafik, Güncel, Kavga, Son Dakika

12:07
