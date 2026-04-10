Kartal\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

KARTAL'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 araç, kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.