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Kartal sahilde görünen akbava kargaların saldırısı - Son Dakika
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Kartal sahilde görünen akbava kargaların saldırısı

Kartal'da yorgun düşen bir akbaba sahile indi. Sahile inen akbabayı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verirken kargalar ise akbabaya saldırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri akbabayı kurtarmak için müdahalede bulundu. Akbaba, kargaların saldırısından kurtulup gözden kayboldu.

Kartal sahilde görünen akbava kargaların saldırısı
08.01.2024 - 23:16,
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Kartal sahilde görünen akbaba kargaların saldırısına uğradı

İSTANBUL - Kartal'da yorgun düşen bir akbaba sahile indi. Sahiline inen akbabayı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verirken kargalar ise akbabaya saldırmaya çalıştı.

Kartal'da göç ettiği sıra yorgun düşen akbaba Kartal sahilde aydınlatma direğinin üzerine kondu. Akbabayı fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler önlem alarak akbabayı direkten indirmek istedi.

Kargalar saldırmaya çalıştı

Sahilde bir müddet durduktan sonra aydınlatma direğine çıkan akbabaya kargalar saldırmaya çalıştı. Direk üzerinde bir süre bekleyen akbaba uçarak gözden kayboldu. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile çekti.

Sahilde akbabayı gören Abdullah Güneyli, "Bir buçuk saat önce yürüyüş yapıyordum. Yerde yaralı bir akbaba gördüm. 112'yi aradım itfaiyeye haber verdik. Kargaların akbabanın üzerine üşüştüğünü gördük. İtfaiyeden arkadaşlar gelince Akbaba uçtu. Hala da şu anda kovalıyorlar. Ayağında da bir halka vardı. Büyük bir ihtimal yabancı menşe ile bir ülkenin kontrolünde olan bir hayvandı." dedi.

Kaynak: İHA
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