Kartalın Ayıyı Takip Anları

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında kartalın ayı ve 2 yavrusunu takip ettiği anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.
Karlıova ilçesi kırsalında gezinen ayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi. Görüntülerde, ayının yavrularıyla birlikte dağa doğru tırmandığı anlar yer aldı. Bu sırada bölgede uçan bir kartalın da ayı ve yavrularını takip ettiği görüldü.
