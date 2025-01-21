Kartalkaya'da Yangın: 6 Ölü, 31 Yaralı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."