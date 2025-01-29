Kartalkaya'da Yangın Faciası: Denetim Firması Yetkilisi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kartalkaya'da Yangın Faciası: Denetim Firması Yetkilisi Serbest Bırakıldı

Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.01.2025 17:31
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1) KARTALKAYA'DA FACİANIN YAŞANDIĞI OTELİN DENETİM FİRMASI YETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A. adliye önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: DHA

Kartalkaya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Olay, Son Dakika

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