Kartalkaya'da Yangın Faciası: Denetim Firması Yetkilisi Serbest Bırakıldı

Güncel

1) KARTALKAYA'DA FACİANIN YAŞANDIĞI OTELİN DENETİM FİRMASI YETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali A. adliye önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.