Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Otel Doluluk Oranı Yüzde 80\'e Ulaştı

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BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Tatilciler, suni karlamayla kar kalınlığının 1 metreyi aştığı pistlerde kayak keyfi yaşadı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreye aştı. 2 bin 200 yatak kapasiteli toplam 5 otelin bulunduğu kayak merkezinde otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kartalkaya'ya yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,