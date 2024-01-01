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Kartalkaya Kayak Merkezinde Yeni Yıl Coşkusu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler, kayak merkezinde yeni yıla girmek için otellerinde akşam yemeği yedikten sonra canlı müzik eşliğinde eğlendi. Ateşlerin yakıldığı dış mekanlarda ısınan tatilciler, geri sayımın ardından havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.

Kartalkaya Kayak Merkezinde Yeni Yıl Coşkusu
01.01.2024 - 00:45,
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.

Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, kaldıkları otellerde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi ve doyasıya eğlendi.

Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak yakılan ateşlerle ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.

Yapılan geri sayımın ardından tatilciler havai fişekler eşlinde yeni yıla girdi.

Kaynak: AA
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