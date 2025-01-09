Kartepe\'de 59 Sikke Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti.
Jandarma, şüphelilerin üzerinde 59 sikke buldu.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
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