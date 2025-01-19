Kartepe'de Baltalı Saldırı: İsa Turgut Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kartepe'de Baltalı Saldırı: İsa Turgut Hayatını Kaybetti

Kartepe\'de Baltalı Saldırı: İsa Turgut Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kulübede yapılan baltalı saldırıda 35 yaşındaki İsa Turgut ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

19.01.2025 23:27  Güncelleme: 23:29
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormandaki bir kulübede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin baltayla kafasına vurduğu İsa Turgut (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilişkin 2 kişiyi ifadelerinin alınması için karakola götürdü.

Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi orman yolundaki bir kulübede meydan geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen nedenle İsa Turgut'a balta ile saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçtı. Turgut'un kulübe yanındaki motosikletini fark eden akrabası konuşmak üzere kulübeye yöneldi. Kulübeye giren ve kanlar içindeki Turgut'u gören akrabasının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut, ağır yaralı olarak İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turgut, hayatını kaybetti. Turgut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastane'si morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.

Öte yandan, Turgut'un yüzünde kesikler olduğu da öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartepe'de Baltalı Saldırı: İsa Turgut Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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