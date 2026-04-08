Kartepe'de cinayet: İki sanığa hapis cezası - Son Dakika
08.04.2026 16:28
Kartepe'de İsa Turgut'u öldüren Nazir Bayır 18 yıl, Y.C.B. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'u (35) bağ evinde, balta ve kazmayla öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan Nazir Bayır 18 yıl, Y.C.B. (17) ise 12 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 19 Ocak'ta Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanda bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinin sahibi İsa Turgut, yanında bulunan Y.C.B. ve kuzeni Nazir Bayır tarafından balta ve kazma ile öldürüldü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı. Nazir Bayır, emniyet ve savcılık ifadesinde İsa Turgut'un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, bu yüzden öldürdüklerini iddia etti. Y.C.B. de aynı yönde ifade verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

24 KESİCİ- EZİCİ ALET YARASI TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan otopsi raporunda Turgut'un vücudunda 24 adet kesici, ezici alet yarası tespit edildi. Bu yaralardan 5'nin öldürücü nitelikte olduğu, maktulün ölümünün; kesici, ezici alet yaralanmasına bağlı meydana gelen kafa kemik kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Savcı, Nazir Bayır hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, '18 yaşından küçük olan Y.C.B. için ise yaş indirimi uygulanarak 12 ila 15 yıl hapis cezası talep etti.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM'

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, iki sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Tutuklu sanık Y.C.B., cinayetin Turgut'un tacizi sonrasında gerçekleştiğini belirterek, "Pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Maktule ait motosiklet ve parayı olay yerinden uzaklaşabilmek için aldık" dedi. Nazir Bayır ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Mahkeme, sanık Nazir Bayır'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Taciz iddiasının şüphede kalması nedeniyle 'haksız tahrik indirimi' uygulayan heyet, sanığın cezasını 18 yıla düşürdü. 18 yaşından küçük olan Y.C.B. ise 'Kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

