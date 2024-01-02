 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartepe'de fabrika sahibi işçisine kağıt fırlatarak hakaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de fabrika sahibi işçisine kağıt fırlatarak hakaret etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının sahibi, yanına çağırdığı işçisinin yüzüne kağıt fırlatarak hakaret etti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Geçen yıl aynı fabrikada işçilere kışlık kıyafet verilmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi yapılmıştı.

Kartepe\'de fabrika sahibi işçisine kağıt fırlatarak hakaret etti
02.01.2024 - 16:04,  Güncelleme: 16:12
Abone Ol

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde galvaniz fabrikasının sahibi S.T., yanına çağırdığı işçisinin yüzüne kağıt fırlatıp, hakaret etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir galvaniz fabrikasının sahibi S.T., çalışanını yanına çağırdı. İşçi, elindeki kağıdı vereceği sırada ayağa kalkan S.T., bir anda sinirlenerek kağıtların bir kısmını yere attı. Kağıtların kalan kısmını işçinin yüzüne atan S.T., daha sonra bağırıp, hakaret etti. Olayın nedeni öğrenilemezken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

Bu arada, geçen yıl aralık ayında aynı fabrikada işçilere kışlık kıyafet verilmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi de yapılmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de fabrika sahibi işçisine kağıt fırlatarak hakaret etti - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de fabrika sahibi işçisine kağıt fırlatarak hakaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement