Kartepe'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kartepe\'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.05.2024 10:23
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanlar Caddesi'nden Selimiye Caddesi'ne bağlanan yolda H.D. idaresindeki 41 P 0515 plakalı işçi servis minibüsüyle İ.K. yönetimindeki 34 HA 0448 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve servisteki 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, servis şoförünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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