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Kartepe'de kovalamaca sonucu 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kartepe'de kovalamaca sonucu 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında durumundan şüphelenilen araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmen bulundu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kartepe\'de kovalamaca sonucu 6 düzensiz göçmen yakalandı
21.01.2024 - 21:43,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçede uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Olay yerinden kaçan K.C. ve H.U, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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