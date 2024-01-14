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Kartepe'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir restoranda yetkililerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancalarla ateş açıldı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kartepe\'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
14.01.2024 - 10:31,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranın yetkilileriyle bir grup müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş açıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet etmesi ve darp sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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