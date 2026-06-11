Kartepe'de Sazlık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe'de Sazlık Yangını Kontrol Altında

11.06.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü sınırlarındaki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Uzuntarla Mahallesi'ndeki Seka Kamp mevkisinde bulunan sazlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm sazlık zarar gördü, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de Sazlık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Çarkcı Erhan Çarkcı:
    avrupa da bu sazlıklar drone ile izleniyo bişey olcak diye ama ne yazık 0 0 Yanıtla
  • Sinan Bacı Sinan Bacı:
    ay tanrım Sapanca Gölü'nün kıyısındaki yangın ne korkutucu! komşunun oğlu da o civarda çalışıyo ya ne olmuştur acaba! çok endişe ettim! 0 0 Yanıtla
  • Deniz Korkmaz Deniz Korkmaz:
    8 dönüm sazlık yandı ha neyse en azından itfaiye hızlı davranmış devletin mali durumu düşünülürse bu tür yangınlar sık sık çıkacak gibi görünüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

19:20
Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid’e getiriyor
Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor
18:52
86 yaşındaki Al Pacino’nun son halini görenler inanamadı
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kartepe'de Sazlık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.