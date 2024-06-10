Kartepe'de servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 26 yaralı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartepe ilçesi İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkiinde meydana geldi. Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi(EDS) direğini yıkarken, yoldan savrulan midibüs ise yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. TIR sürücüsü H.Y., servis şoförü M.D. ile serviste bulunan 24 kişi ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),