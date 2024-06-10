Kartepe'de servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 26 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Kaza sonucunda TIR, Elektronik Denetleme Sistemi direğini yıkarken, midibüs ise yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 10:46
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartepe ilçesi İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkiinde meydana geldi. Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi(EDS) direğini yıkarken, yoldan savrulan midibüs ise yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. TIR sürücüsü H.Y., servis şoförü M.D. ile serviste bulunan 24 kişi ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartepe'de servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika

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