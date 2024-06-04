Kartepe'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kartepe'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kartepe\'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaralanan kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor ve hayati tehlikesi bulunuyor.

04.06.2024 19:07
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta tartıştığı E.D'yi bıçakla yaralayan Ö.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada hastanede tedavisi devam eden E.D'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Kartepe, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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