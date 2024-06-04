Kartepe\'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta tartıştığı E.D'yi bıçakla yaralayan Ö.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada hastanede tedavisi devam eden E.D'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.