Kartepe\'de TIR\'ın Çarpması Sonucu Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'ın çarpması sonucu takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolunun Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Sakarya istikametinde giden N.V. yönetimindeki 39 AK 663 plakalı TIR, akaryakıt istasyonundan D-100 kara yoluna çıkan M.K. idaresindeki 41 AVF 804 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına giren hafif ticari araç, takla attı. Kazayı görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sürücü M.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu, sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde, polis ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),