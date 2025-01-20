Kartepe'de TIR'ın Çarpması Sonucu Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartepe'de TIR'ın Çarpması Sonucu Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Kartepe\'de TIR\'ın Çarpması Sonucu Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, D-100 kara yolunda bir TIR'ın çarpması sonucu hafif ticari araç takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

20.01.2025 23:49  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'ın çarpması sonucu takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolunun Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Sakarya istikametinde giden N.V. yönetimindeki 39 AK 663 plakalı TIR, akaryakıt istasyonundan D-100 kara yoluna çıkan M.K. idaresindeki 41 AVF 804 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına giren hafif ticari araç, takla attı. Kazayı görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sürücü M.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu, sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde, polis ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Kartepe, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de TIR'ın Çarpması Sonucu Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 00:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kartepe'de TIR'ın Çarpması Sonucu Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.