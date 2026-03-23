Kartepe'deki Çocukların Silahı Oyuncak Çıktı

23.03.2026 16:41
Kartepe'de motosikletli çocukların taşıdığı silah oyuncak çıktı, adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet üzerinde silahla görüntülenen çocukların taşıdığı tabancanın oyuncak olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerel basında yer alan "Kartepe Köseköy'de motosikletli iki kişi, silahla seyir halinde görüntülendi" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntülerde yer alan yaşı küçük Y.M. ve B.Y. ekiplerce aynı gün Kartepe'de yakalandı. Yapılan incelemede yabancı uyruklu sürücü Y.M'de suç unsuru bulunmazken, arka kısımda oturan B.Y'nin üzerinde oyuncak tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen oyuncağın, görüntülerdeki silahla uyumlu olduğu belirlendi.

B.Y. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:41
Fenerbahçe’de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
