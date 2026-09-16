Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Serttaş yeni adliye binası inşaatını inceledi - Son Dakika
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Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Serttaş yeni adliye binası inşaatını inceledi

Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Serttaş yeni adliye binası inşaatını inceledi
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Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Serttaş, ilçede yapımı devam eden 5 katlı, 26 odalı ve 5 mahkeme salonlu yeni adliye binası inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Serttaş, binanın adli personelin çalışma koşullarını iyileştireceğini ve vatandaşa daha nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Serttaş, ilçede yapımı devam eden yeni adliye binası inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Serttaş, şantiyeyi gezerek, 5 katlı, 26 odalı ve 5 mahkeme salonunun bulunacağı bina hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeni adliye binasının Kaş'ın adli hizmet ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirten Serttaş, "Yeni adliye binamızın modern ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış olması, hem adli personelimizin çalışma koşullarını iyileştirecek hem de vatandaşımıza daha nitelikli hizmet sunmamıza katkı sağlayacaktır. İnşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yeni adliye binasının tamamlanmasıyla Kaş'ta adli hizmetlerin daha modern, kapsamlı ve işlevsel bir ortamda sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Serttaş yeni adliye binası inşaatını inceledi - Son Dakika

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