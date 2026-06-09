Kaş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.