Kaş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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