Kaş'ta 5.112 Kaçak Yapı İçin 10. İhale

ANTALYA'nın turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde, aralarında yabancılara ait olanların da bulunduğu 5 bin 112 kaçak yapının yıkım işlemi için 10'uncu kez ihale ilanı yayımlandı. Belediyenin 2015 yılından bu yana kaçak yapıların yıkımı için ilana çıkardığı 9 ihalenin tamamı, teklif veren olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Villa turizmi ile öne çıkan Antalya'nın Kaş ilçesinde, özellikle 'İmar Barışı'nın ardından kaçak yapı sayısında artış yaşandı. Kalkan, Gelemiş, İslamlar, Gökçeören, Üzümlü başta olmak üzere birçok mahallede, son yıllarda ruhsatsız ve izinsiz birçok yapı inşa edildi. Kaş Belediyesi'nin son yıllarda ilçe sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde, aralarında yabancılara da ait binlerce kaçak yapı tespit edildi. Bazıları belediye tarafından yıkılırken, kaçak yapı sayısı son olarak 5 bin 112 olarak belirlendi.

Kaş Belediyesi tarafından 2015 yılında bin 263 kaçak yapının yıkımı, 2016 yılında bin 868 kaçak yapımının yıkımı, 2017 yılında 2 bin 67 kaçak yapımının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler, teklif verilmemesi nedeniyle iptal edildi. 2018 yılında çıkan 'İmar Barışı'nın ardından 2020 yılına kadar ihale yapılmadı ve tespit edilen kaçak yapı sayısında düşüş yaşandı. 2020 yılında 274 kaçak yapının yıkımı, 2022 yılında iki defa ihaleye çıkan 2 bin 152 kaçak yapının yıkımı, 2023 nisan ayında 3 bin 162, 2023 kasım ayında toplam 3 bin 719, 2025 yılı ocak ayında 3 bin 495 kaçak yapının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler de kimse katılmadığı için iptal edildi.

Belediye, hazine ve maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için 10'uncu kez ihale ilanı yayımladı. 2018 yılında 432, 2019 yılında 535, 2020 yılında 412, 2021 yılında 539, 2022 yılında 586, 2023 yılında 622, 2024 yılında 369, 2025 ve 2026 yıllarında ise tespit edilen bin 617 kaçak yapıya ilişkin ihale şartnamesinde, yıkımın 250 gün içerisinde tamamlanması gerektiği belirtildi.

İhale, 5 Mayıs günü Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.