Kaş'ta Mart Ayında Deniz Keyfi

Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, martta deniz keyfi yaşadı.
Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü ilçede, plajlarda hareketlilik gözlendi.
İlçe sakinlerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistler, denize girdi, güneşlendi. Özellikle İnceboğaz ve Akçagerme plajlarında yoğunluk yaşandı.
