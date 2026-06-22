Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken, helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?