Kaş'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaş'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaş\'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Bezirgan Mahallesi'nden Kalkan Mahallesi istikametine giden Yusuf Kösekaya'nın kullandığı otomobil, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Yusuf Kösekaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze morga götürüldü.

18.02.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bezirgan Mahallesi'nden Kalkan Mahallesi istikametine giden Yusuf Kösekaya'nın (58) kullandığı 07 VHF 43 plakalı otomobil, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Kösekaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Acil Durum, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement