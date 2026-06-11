Kasa Soygununda İlk Davalar Başladı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde geçen yıl aralık ayında bir Sparkasse şubesindeki yaklaşık 3 bin 100 kiralık kasanın soyulmasının ardından mağdurların başlattığı hukuki mücadelede ilk davaların görülmeye başlandığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Essen Eyalet Mahkemesinde görülen ilk davalarda mağdurlar, bankanın güvenlik zafiyetleri nedeniyle uğradıkları zararın tamamının karşılanmasını talep etti.

Aralarında çok sayıda Türkün de bulunduğu mağdurlardan ismi açıklanmayan bir davacı, kasasında bulunan nakit para ve mücevherlerin çalındığını belirterek yaklaşık 391 bin avro tazminat talep ederken, bir başka mağdur ise çalınan altın, paralar ve aile yadigarı ziynet eşyaları nedeniyle yaklaşık 49 bin avro talepte bulundu.

Mağdurları temsil eden avukatlar, bankanın kasa dairesinin korunmasında ciddi ihmaller bulunduğunu öne sürdü. Avukatlar, güvenlik kameralarının yetersiz kaldığını, kasa bölümüne erişimi engelleyecek önlemlerin eksik olduğunu ve güvenlik kontrollerinin yeterince yapılmadığını ifade ederek, Sparkasse'nin zarardan tamamen sorumlu tutulmasını istedi.

Sparkasse yönetimi ise suçlamaları reddetti. Banka yetkilileri, kasa bölümünün dönemin teknik ve güvenlik standartlarına uygun şekilde korunduğunu savunurken, kiralık kasa sözleşmelerinde yer alan hükümlere göre sigorta teminatının kasa başına 10 bin 300 avroyla sınırlı olduğunu hatırlattı. Yönetim ayrıca müşterilerin kasalarda bulunduğunu öne sürdükleri değerli eşyaları kanıtlamaları gerektiğini ifade etti.

Şu ana kadar yaklaşık 650 mağdur adına dava hazırlıkları yapıldı ve talep edilen toplam tazminat miktarı 50 milyon avroyu aştı. Hukukçular, ilk davalarda çıkacak kararların yüzlerce mağdurun açmayı planladığı benzer davalar açısından emsal niteliği taşıyabileceğini belirtiyor.

Mağdurlar, mayıs ayında banka şubesi önünde düzenledikleri gösterilerde zararlarının eksiksiz karşılanmasını talep etmişti. Protestolara katılan mağdurlar, banka yönetimini yeterli bilgilendirme yapmamakla ve sorumluluk üstlenmemekle suçlamıştı.

Olayın geçmişi

Gelsenkirchen'deki Sparkasse şubesinde geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, soyguncuların bir yer altı otoparkı üzerinden binaya girerek özel delme ekipmanlarıyla kasa dairesine ulaştıkları ve yaklaşık 3 bin 100 kiralık kasayı açtıkları tespit edilmişti.

Alman makamlarınca ülke tarihindeki en büyük kasa soygunlarından biri olarak değerlendirilen olayda oluşan zararın yüz milyonlarca avroya ulaşabileceği belirtilirken, şüpheliler henüz yakalanamadı.