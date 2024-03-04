KASMEK Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Film Müzikleri Konseri Verdi - Son Dakika
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KASMEK Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Film Müzikleri Konseri Verdi

KASMEK Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Film Müzikleri Konseri Verdi

Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, Yeşilçam Film Müzikleri Konseri düzenledi. Sait Demir şefliğindeki 35 kişilik koro, 23 eser seslendirdi. Konserde dinleyiciler, Yeşilçam besteleriyle geçmişe yolculuk yaptı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koroyu tebrik ederek, KASMEK'in önemine vurgu yaptı ve konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Program, Vidinlioğlu'nun koro şefi Sait Demir'e plaket vermesiyle sona erdi.

04.03.2024 23:41
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Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi.

Kuzeykent Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Sait Demir şefliğinde 35 kişiden oluşan koro, 23 eser seslendirdi.

Koronun seslendirdiği Yeşilçam besteleri dinleyenleri maziye götürdü. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu yaptığı konuşmada, koroyu tebrik etti.

KASMEK'in önemine değinen Vidinlioğlu, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program Vidinlioğlu'nun koro şefi Sait Demir'e plaket vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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