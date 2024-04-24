Kassam Tugayları, İsrailli esir Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı - Son Dakika
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Kassam Tugayları, İsrailli esir Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Goldberg-Polin, yaptığı açıklamada, 'Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü' dedi.

24.04.2024 18:51  Güncelleme: 18:56
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- Kassam Tugayları, İsrailli esir Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı

Goldberg-Polin: "Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü"

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Goldberg-Polin, yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı.

Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki videoda konuşan ve bir elinin kesildiği görülen Goldberg-Polin, geçtiğimiz sene 7 Ekim'de Re'im yakınlarındaki Supernova Festivali'nde esir düştüğünü belirterek, kendisini ve etrafımdaki insanları korumayı kendisine görev edindiğini çünkü o gün onları koruyacak kimsenin olmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendisinden utanması gerektiğini vurgulayan Goldberg-Polin, "Binlerce diğer vatandaşla birlikte bizi ihmal ettiniz. Bizi 200 gün boyunca terk ettiğiniz ve ordunun tüm çabaları başarısız olduğu için kendinizden utanmalısınız" dedi.

"Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız"

İsrail'in hava saldırılarında kendisi gibi yaklaşık 70 esirin öldüğünü aktaran Goldberg-Polin, "Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız. Bu kabusu sona erdirmek istemiyor musunuz? Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri, ailelerinizle öğle yemeği yediğiniz bir zamanda, yeraltında susuz, yemeksiz, güneşsiz ve uzun süredir tedaviye ihtiyaç duyan biz esirleri düşünün. Size soruyorum Netanyahu, hükümetiniz ve kabineniz burada olduğumuz her gün bizi daha fazla görmezden geliyor. Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evlerimize geri getirin yoksa bu sizin için çok mu fazla?" dedi.

Goldberg-Polin, son olarak ailesini çok sevdiğini ve onları çok özlediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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