Kassam Tugayları, Sinvar'ın Tel es-Sultan'daki pusu anlarını ilk kez yayımladı - Son Dakika
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Kassam Tugayları, Sinvar'ın Tel es-Sultan'daki pusu anlarını ilk kez yayımladı

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İzzeddin el-Kassam Tugayları, eski Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Refah'ta öldürülmesinden önceki görüntüleri Telegram'dan yayımladı. Görüntülerde Sinvar'ın Tel es-Sultan'da direnişçilerle İsrail güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez yer aldı.

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde öldürülmesinden kısa bir süre önceki döneme ait yeni görüntüleri yayımlandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sosyal medya platformu Telegram'daki hesabından paylaşılan videoda, Sinvar'ın son günlerinde yanında bulunan arkadaşlarından Enis ed-Derbi için hazırlanan taziye kesitlerine yer verildi.

"Aksa Tufanı Yıldızları" serisi kapsamında paylaşılan görüntülerde, Sinvar'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden direnişçilerle birlikte yer aldığı ve İsrail güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez ortaya konuldu.

Görüntülerde, İsrail ordusunun Refah'ın batısında askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, Sinvar ve beraberindekilerin bölgedeki yıkılmış evlerin arasında hareket ettikleri anlar yer aldı.

Kayıtlarda Sinvar'ın yanı sıra Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Tugayı Komutanı Mahmud Hamdan ve diğer korumalarının da bulunduğu görüldü.

Ayrıca kayıtlarda, Sinvar ile korumalarının İsrail güçlerince kuşatıldıkları ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri noktaya yakın bir evde bulundukları anlar belgelendi.

Yayımlanan bu yeni kesitler, Sinvar'ın Refah'taki son günlerinde gerçekleştirdiği hareketliliğe ve öldürülmeden önce beraberindekilerle birlikte yıkılan binalar arasındaki geçişlerine dair daha önce görülmemiş kareleri ortaya koydu.

Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerleriyle doğrudan girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi, uzun zaman Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürmüştü.

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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