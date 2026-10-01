Kastamonu Abana'da görülen iki sazhorozu, Türkiye'de 8'inci ilde kayıt altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu Abana'da görülen iki sazhorozu, Türkiye'de 8'inci ilde kayıt altına alındı

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Kastamonu Abana\'da görülen iki sazhorozu, Türkiye\'de 8\'inci ilde kayıt altına alındı
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Kastamonu Abana'da, bölgede kaydı bulunmayan iki sazhorozu Ezine Çayı'ndaki sazlık alanda görüntülendi. Türün Kastamonu kuş haritasına ilk kaydı yapılırken, Türkiye'de kayıt altına alındığı 8'inci il olduğu ve eşli görülmesinin üreme açısından ümit verici olduğu belirtildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde daha önce bölgede kaydı bulunmayan sazhorozu görüntülendi.

Kırmızı kafası, parlak mavi tüyleriyle göçmen ve koruma altındaki türler arasında olan iki sazhorozu, ilçe üzerinden Karadeniz'e dökülen Ezine Çayı'ndaki sazlık alanda mola verdi.

Bölgede keşif ve inceleme yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından fark edilen iki sazhorozu, doğal yaşam alanında fotoğraflandı.

Sazhorozunun Kastamonu kuş haritasında ilk kaydı yapıldı.

Şenol, AA muhabirine, eşli görülen sazhorozunun Türkiye'de kayıt altına alındığı 8'inci ilin Kastamonu olduğunu belirtti.

Ezine Çayı'nın kuşların göç yolculuğunda önemli bir yeri olduğunu anlatan Şenol, "Sazhorozunun daha önce Kastamonu'da kaydı yoktu. İlk kaydı Abana'da yaptığımız çalışmayla oluşturuldu, bunu da başarmış olduk. Bizler, Ezine Çayı'nı çok sayıda türe ev sahipliği yapmasından dolayı kuş cenneti olarak adlandırıyoruz. Son olarak kaydını oluşturduğumuz sazhorozu da bunu bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu.

Şenol, eşli görülen sazhorozunun bölgede üreyip çoğalabilmesi açısından da ümit verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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