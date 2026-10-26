Kastamonu-Ankara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye indi - Son Dakika
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Kastamonu-Ankara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye indi

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Kastamonu-Ankara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye indi
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Kastamonu'da etkili olan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek kent merkezi ve ormanlık alanlarda etkileyici görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle Kastamonu-Ankara kara yolunda görüş mesafesi yer yer 60 metreye düştü, sürücüler kontrollü ilerledi ve görüntüler dronla kaydedildi.

Kastamonu'da etkili olan sis, güneşin kızıllığıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezi ve çevresindeki ormanlık alanları kaplayan sis, ortaya etkileyici manzaralar çıkardı.

Sis nedeniyle Kastamonu- Ankara kara yolunda görüş mesafesi yer yer 60 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda kontrollü ilerledi.

Kentin ve ormanlık alanların sis altındaki görüntüsü dronla kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu-Ankara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye indi - Son Dakika
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