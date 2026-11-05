Kastamonu Azdavay'da ayı saldırısında yaralanan kişi jandarma aramasıyla bulundu

Kastamonu Azdavay'da ayı saldırısında yaralanan kişi jandarma aramasıyla bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Azdavay'da mantar toplamak için ormana giden 39 yaşındaki kişiden haber alamayan yakınları 112'yi aradı. Jandarmanın aramasıyla ayı saldırısında yaralandığı belirlenen kişi bulunarak Azdavay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Başakçay köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden K.K'den (39) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Yapılan aramada, ayı saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen K.K, ormanlık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılan K.K, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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