Kastamonu Cide'de Ömer Soy'a ait ev yangında kullanılamaz hale geldi, fındıklar yandı - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de Ömer Soy'a ait ev yangında kullanılamaz hale geldi, fındıklar yandı

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Kastamonu Cide\'de Ömer Soy\'a ait ev yangında kullanılamaz hale geldi, fındıklar yandı
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Kastamonu Cide'ye bağlı Çataloluk köyünde Ömer Soy'a ait 2 katlı evde bacadan çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Ailenin hasat ettiği fındıklar da yanarken, yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem alındı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ailenin hasat ettiği evdeki fındıklar da yandı.

İlçeye bağlı Çataloluk köyünde Ömer Soy'a ait evde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Evin bacasından çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıyı ardından da tüm evi sardı. Köylüler alevlere ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı. Yangında ailenin hasat ettiği fındıkların yandığı da belirtildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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