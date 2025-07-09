Kastamonu\'da 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kastamonu'da evinde 10 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları satışa sunduğu tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda K.K'nin ikametinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile tabanca fişeği ele geçirildi.

K.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.