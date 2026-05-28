Kastamonu'da 5 Araçlı Kaza: 5 Yaralı

Kastamonu'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Doğu Çevre Yolu, Taşköprü Kavşağı mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil, 2 cip ve bir minibüs çarpıştı.
Kazada, araçlardaki E.M.M. (27), N.Ç. (47), İ.Ç. (21), Ü.Ö. (33) ve H.K.Ö. (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
