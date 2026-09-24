Kastamonu\'da 66 yıldır berberlik yapan Cemil Menteş yılın ahisi seçildi

BİLAL KAHYAOĞLU/ SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'da yaşayan 76 yaşındaki Cemil Menteş, çocuk yaşta çırak olarak başladığı berberliği 66 yıldır sürdürüyor.

Kazançtan çok mesleğine ve müşterilerine bağlılığıyla geçen yılların ardından bu yıl Kastamonu'da "yılın ahisi" seçilen Menteş, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor.

Menteş, eski tıraş aletlerini de dükkanında sergileyerek mesleğin geçmişten bugüne uzanan izlerini yaşatıyor.

Cemil Menteş, AA muhabirine, ilkokul yıllarında önce terziliğe, daha sonra berberliğe başladığını söyledi.

İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak berberlik yaptığını anlatan Menteş, "Daha sonra kalfa oldum. 1971 yılında kendi dükkanımı açtım. O tarihten bugüne kendi dükkanımda çalışıyorum. 1978'de evlendim. 44 yıl evli kaldım. 2 çocuğum var. Eşim 3 yıl önce öldü." dedi.

Yarım asrı aşan meslek hayatında aynı ailelerin farklı kuşaklarına hizmet verdiğini vurgulayan Menteş, şöyle devam etti:

"Ben parayı pek sevmedim, tarifeyi uygulamadım. Böyle geldim, böyle gidiyorum. Bir otomobilim var, başka hiçbir şeyim yok. Gençlere hitap edemiyorum. Müşterilerimin çoğu öldü. Eskiler daha vefalıydı, bırakmazlardı. Dört kuşağı tıraş ettim. Eski makineleri de arada kullanıyorum. Eskiden usturayla tıraş ederdim."

Mesleğini yapmaktan ve dükkanında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Menteş, "Burada vakit geçiriyorum. Yıllardır buradan ekmek yiyorum, 15 metrekare yerde. Dükkan sahibim hiçbir zaman kira artışı konuşmadı. Ben artırırsam artırıyorum, artırmazsam istemiyor." diye konuştu.

Menteş, "yılın ahisi" seçildiği için de mutlu olduğunu kaydetti.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hamdi Kaşukçu ise Menteş'in uzun yıllardır Kastamonu'da esnaflık yaptığını belirtti.

Cemil Menteş'in yılın ahisi seçildiğini aktaran Kaşukçu, "Cemil amca 66 yıldır Kastamonu'da esnaflık yapıyor. Üstadımız, büyüğümüz. Yılın ahisinin odamızdan çıkması bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.