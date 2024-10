Kastamonu'da Aile Mantar Zehirlenmesi

Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46) ve M.E. (17) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesine başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.