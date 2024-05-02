Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Fidan Yetiştirme Etkinliği - Son Dakika
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Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Fidan Yetiştirme Etkinliği

Kastamonu\'da Anaokulu Öğrencilerine Fidan Yetiştirme Etkinliği

Kastamonu'da Safizer ve Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu öğrencilerine, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Gölköy Fidanlık Müdürlüğü ve Türkiye Ormancılar Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından fidan yetiştirme etkinliği düzenlendi. Öğrencilere fidanın hikayesi anlatıldı ve fidan yetiştirme süreci hakkında bilgi verildi. Programın sonunda çocuklara orman ve doğa sevgisini anlatan hediyeler dağıtıldı.

02.05.2024 12:37
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Kastamonu'da anaokulu öğrencilerine hem doğanın nasıl korunacağı, hem de bir fidanın nasıl yetiştirileceği anlatıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Gölköy Fidanlık Müdürlüğü ile Türkiye Ormancılar Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından, Safizer ve Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'ndan gelen 50 öğrenciye, fidanın hikayesi anlatıldı.

Orman mühendisleri ve öğretmenleri eşliğinde "Geleceğe nefes ol" yazan önlükleri giyerek fidanlığı gezen öğrencilere Kastamonu Orman Fidanlık Müdürü Mustafa Levent Teroğlu ve Gölköy Fidanlık Şefi Esra Sarıalioğlu tarafından bilgi verildi.

Teroğlu tarafından sağlıklı bir fidanın nasıl yetiştirileceği anlatılan öğrenciler daha sonra tohumları toprakla buluşturdu.

Türkiye Ormancılar Derneği Kastamonu Temsilcisi Sedat Özcan Özdemir, AA muhabirine, Cumhuriyet ile yaşıt bir dernek olduklarını söyledi.

Öğrencilerin geziden çok keyif aldığını dile getiren Özdemir, "Ormanı, fidanı sevdirmek, fidanlıkta fidan nasıl yetiştirilir konularında çocuklarımıza bilgi vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Öncelikle fidanlığı ve bitkileri tanıttık. Tohumdan fidana, fidandan ormana geçiş sürecinin nasıl geliştiğini anlattık." dedi.

Doğa sevgisinin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Günümüzün sorunlarından biri de iklim krizi. Çok afetler oluyor. Bu konularla ilgili çocuklarımıza anaokulundan itibaren doğayı sevdirebilmek amacıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik." diye konuştu.

Programın sonunda çocuklara, orman ve doğa sevgisini anlatan şapka ve çantalar dağıtıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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