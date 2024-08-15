Kastamonu'da batan tekneden kurtulan genç anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da batan tekneden kurtulan genç anlattı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan Ayşenur Gürcan, yaşadıklarını anlattı. Teknenin batması sonucu suya düşen Gürcan, mücadelesini anlattı ve kaybolan arkadaşlarını aradığını söyledi.

15.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan 22 yaşındaki Ayşenur Gürcan, kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta içindeki 6 kişiyle birlikte batan "Maviş" isimli fiber tekneden sağ kurtulan 3 kişiden biri olan Gürcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hanönü ilçesi Sirke köyünde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Gürcan, o anların etkisinden hala çıkamadığını söyledi.

Teknenin alabora olması sonucu herkesin suya düştüğünü belirten Gürcan, "Düşünce 'panik olmayın tekneye tutunun' dediler ama sonra hepimiz suya battık. Ben suda çırpındım. Hülya isimli kadın, bir yandan beni bir yandan da kaptanı çekiştiriyordu. O da benim gibi yüzme bilmiyordu. Sonra ben ondan sıyrıldım. Herkes sudan çıkabilmek için çırpınıyordu. O kadın ve o adam da çırpınıyordu." dedi.

Daha sonra suda batmaya başladığını söyleyen Gürcan, "Beni sudan ilk Yasin abi çıkardı. Bilmiyorum bir iki kere çıkarmış olabilir. Sonra ben ona yapıştım. 'Abiciğim beni boğuyorsun, beni aşağı çekiyorsun, beni bırak yardım çağırmaya gideceğim' dedi. Ondan sonra ben tekrar suya batıp çıkmaya başladım." diye konuştu.

Ahmet Kaan Karayılan'ın, kuzeni olan Esmanur Gürcan'ı çıkardığını anlatan Gürcan, şöyle devam etti:

"Kaan da o tarafta Esma'yı kurtarmıştı. Kaan bulduğu bir pet şişeyi Esma'nın eline vermiş, sırtüstü yatmayı, nefes alabilecek kadar kafasını dışarıda tutabilmeyi göstermiş. Sakinleştirmişti onu. Ben bağırdım 'Boğuluyorum' diye. Sonra Kaan geldi beni kurtardı. Ben de bu sefer ona yapıştım. 'Beni sakın bırakma ben yüzmeyi bilmiyorum' dedim. 'Tamam sen panik yapma' dedi. Esma arkamdaydı, sürekli onu gözetledim, sürekli baktım. 'Korkma ablacığım, aferin ablacığım, sen öyle gel, ben yapamıyorum ben hiç duramıyorum' dedim. Önüme döndüm. Kaan kulaç atmaya çalışıyordu. Beni kıyıya götürmeye çalışıyordu. 'Bu kıyı nerede?' dedim. 'Panik yapma vardık bile' dedi. Ondan sonra arkamı tekrar döndüğümde Esma'yı bir daha göremedim. Kaybettim, bir daha hiç sesini duyamadım. Bu sürenin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama bayağı oldu."

Gürcan, gözyaşları içinde çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Kaybolan 3 kişiden biri 16 yaşında

Ayşenur Gürcan'ın babası Ramazan Gürcan ise kızı ve 16 yaşındaki yeğeni Esma'yı o sabah Kastamonu merkeze bıraktığını söyledi.

İkisinin gezmek için Cide'ye gittiğini sonradan öğrendiğini belirten baba Gürcan, "Cide'de 1-2 saat gezer döneriz demişler. Gezerken Ayşenur'un hocası var Ahmet Kaan, onunla karşılaşmışlar. Tekne turuna çıkacaklarını söyleyip, bizimkileri de davet etmişler. Bizimkiler de kabul etmiş. Üç kişilik tekneye 6 kişi binmişler." dedi.

Kaybolan yeğeninin 16 yaşında olduğunu söyleyen Gürcan, "35-45 yaşında insanlar. Küçücük çocuğu o tekneye nasıl aldınız. Bu bir suç. Bunu nasıl yaptınız. Bu çocuklar yüzme bilmiyor, can güvenliği yok, bunu nasıl yaptınız?" ifadelerini kullandı.

Teknedeyken arkadaşına "başım belada" diye mesaj atmış

Kızının saat 17.15 sularında bir arkadaşına "Abi başım belada gibi, şarjım da çok az, ağlayacağım ne yapacağım" diye bir mesaj attığını anlatan Gürcan, kendilerinin olayı 23.30 sularında hastaneden gelen telefonla öğrendiklerini kaydetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta, gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki Ayşenur Gürcan, Ahmet Kaan Karayılan ve Emrah Yasin Büyükoral'ı kurtarmış, kaybolan, teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevilli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

kastamonu, Cide, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da batan tekneden kurtulan genç anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:21:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da batan tekneden kurtulan genç anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement