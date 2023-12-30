Kastamonu Taşköprü\'de çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdoğan köyünde Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait 2 katlı ahşap evin garajında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev ile otomobil zarar gördü.