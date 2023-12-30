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Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait 2 katlı ahşap evin garajında bulunan otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev ile otomobil zarar gördü.

Kastamonu Taşköprü\'de çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi
30.12.2023 - 00:27,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdoğan köyünde Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait 2 katlı ahşap evin garajında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev ile otomobil zarar gördü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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